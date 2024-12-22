В Ашхабаде прошел обучающий семинар FAO по актуальным вопросам рыбоводства

С 19 по 20 декабря в отеле «Арчабиль» проходил национальный обучающий семинар FAO по составлению кормов для аквакультуры, производству кормов и управлению на ферме.

В семинаре приняли участие представители министерств и ведомств страны, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также национальные производители кормов для рыб.

Семинар был организован в рамках проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) «Развитие производственно-сбытовой цепочки кормов для аквакультур и эффективности управления защиты здоровья водных животных».

Обучение проводил международный эксперт FAO по производству и составлению кормов для рыб Томас Шиптон.

Начальник международного отдела Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Туркменистана Арслан Солтанмырадов в своём выступлении подчеркнул актуальность семинара для национальных производителей кормов, а также отметил необходимость внедрения современных технологий в процесс разработки кормов.

Также была отмечена необходимость акцентирования внимания на устойчивости производства и его влияния на экологию.

Семинар был нацелен на повышение качества аквакормов местного производства, которые доступны фермерам в Туркменистане. В частности, на тренинге были рассмотрены такие вопросы, как: