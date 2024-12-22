В Ашхабаде продолжается выставка художников Марыйского велаята

В Центральной выставочной галерее Управления художественных выставок и изобразительного искусства Туркменистана продолжает работу масштабная экспозиция работ марыйских художников, приуроченная к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

В экспозиции представлены произведения членов Союза художников Туркменистана. Среди них работы:

Гурбангельдыева Мыратгельды «Яздурсун»

Гурбанова Гурбангельды «Прогулка по Мерву»

Бердиева Шохрада «Горы Махтумкули»

Нутыевой Гульширин «Халыпа»

Нурмырадова Коссекмырада «Сельджуки»

Тиркишова Гурбандурды «Вспоминая Махтумкули»

Гурбангельдыева Базаргельды «Парламент в городе Мерв»

Акмаммедова Мердана «Мечты»

Чарыева Мердана «Долина»

Керимова Парахата «Пять шахов»

Всего в выставке участвует более 196 работ. Помимо живописных полотен, в экспозиции представлены и скульптурные композиции. Каждый художник в своих произведениях стремился отразить как историческую эпоху великого поэта, так и его влияние на современность.

Выставка, открывшаяся 16 декабря продолжит свою работу до 25 декабря.