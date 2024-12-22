В Ашхабаде продолжается выставка художников Марыйского велаята

В Ашхабаде продолжается выставка художников Марыйского велаята

В Центральной выставочной галерее Управления художественных выставок и изобразительного искусства Туркменистана продолжает работу масштабная экспозиция работ марыйских художников, приуроченная к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

В экспозиции представлены произведения членов Союза художников Туркменистана. Среди них работы:

  • Гурбангельдыева Мыратгельды «Яздурсун»
  • Гурбанова Гурбангельды «Прогулка по Мерву»
  • Бердиева Шохрада «Горы Махтумкули»
  • Нутыевой Гульширин «Халыпа»
  • Нурмырадова Коссекмырада «Сельджуки»
  • Тиркишова Гурбандурды «Вспоминая Махтумкули»
  • Гурбангельдыева Базаргельды «Парламент в городе Мерв»
  • Акмаммедова Мердана «Мечты»
  • Чарыева Мердана «Долина»
  • Керимова Парахата «Пять шахов»

Всего в выставке участвует более 196 работ. Помимо живописных полотен, в экспозиции представлены и скульптурные композиции. Каждый художник в своих произведениях стремился отразить как историческую эпоху великого поэта, так и его влияние на современность.

Выставка, открывшаяся 16 декабря продолжит свою работу до 25 декабря.