В Ашхабаде продолжается выставка художников Марыйского велаята
В Центральной выставочной галерее Управления художественных выставок и изобразительного искусства Туркменистана продолжает работу масштабная экспозиция работ марыйских художников, приуроченная к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.
В экспозиции представлены произведения членов Союза художников Туркменистана. Среди них работы:
- Гурбангельдыева Мыратгельды «Яздурсун»
- Гурбанова Гурбангельды «Прогулка по Мерву»
- Бердиева Шохрада «Горы Махтумкули»
- Нутыевой Гульширин «Халыпа»
- Нурмырадова Коссекмырада «Сельджуки»
- Тиркишова Гурбандурды «Вспоминая Махтумкули»
- Гурбангельдыева Базаргельды «Парламент в городе Мерв»
- Акмаммедова Мердана «Мечты»
- Чарыева Мердана «Долина»
- Керимова Парахата «Пять шахов»
Всего в выставке участвует более 196 работ. Помимо живописных полотен, в экспозиции представлены и скульптурные композиции. Каждый художник в своих произведениях стремился отразить как историческую эпоху великого поэта, так и его влияние на современность.
Выставка, открывшаяся 16 декабря продолжит свою работу до 25 декабря.