В Ашхабаде отметили древний иранский праздник Ялда

В Культурном центре Исламской Республики Иран в Ашхабаде состоялось празднование Ялды – одного из древнейших иранских праздников, приуроченного к зимнему солнцестоянию.

На мероприятии присутствовали граждане Ирана, проживающие в Туркменистане, а также учащиеся. В честь праздника были подготовлены тематические театральные постановки, рассказывающие о традициях и значении Ялды.

Выступая перед собравшимися, советник по культурным вопросам посольства Ирана в Туркменистане Навид Расули отметил особую значимость праздника:

«Ялда, или Ночь Чилле – это не просто дата в календаре, а важная традиция, демонстрирующая богатую культуру иранского народа. Этот праздник, история которого насчитывает около семи тысяч лет, способствует укреплению семейных уз и дружбы между народами».

Праздник Ялда отмечается в самую длинную ночь года – в ночь зимнего солнцестояния 21 или 22 декабря. По древним верованиям, после этой ночи солнечный свет начинает усиливаться, символизируя начало нового цикла роста и возрождения природы. Как отметил иранский дипломат, известный средневековый ученый Абу Рейхан Бируни называл эту ночь «Милад Акбар» – «Рождество Солнца».

В завершение вечера для гостей был организован праздничный ужин с традиционными угощениями. По древней традиции в ночь Ялды принято собираться всей семьей, читать стихи, делиться историями и угощаться характерными для этого праздника фруктами – гранатами и арбузами, которые символизируют благополучие и здоровье.

Стоит отметить, что праздник Ялда включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и широко отмечается не только в Иране, но и в других странах региона.