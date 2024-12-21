IIHF предоставила спортивную экипировку для юниорских хоккейных команд Туркменистана

IIHF предоставила спортивную экипировку для юниорских хоккейных команд Туркменистана

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на безвозмездной основе предоставила крупную партию спортивной экипировки для юниорских хоккейных команд Туркменистана возрастом 13-15 лет. Договоренность была достигнута на майском Конгрессе IIHF в Праге, сообщил председатель Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердыев.

«В спортивную экипировку входят шорты, нагрудники, налокотники, щитки, клюшки, защитные перчатки, горловики (специальная защита для горла – ред.) и др. Всё это в ближайшее время будет распределено между юношескими командами «Galkan», «Şir», «Oguzhan», «Alp Arslan» и «Burgut». Большую помощь в оформлении этих грантов опять же оказал Государственный комитет Туркменистана по физкультуре и спорту.

Здесь стоит сказать, что IIHF очень активно сотрудничает с нами, откликаясь на любые просьбы. Сам президент Международной федерации Люк Тардиф всегда положительно отзывается о работе нашей спортивной организации, которая столь же активно принимает участие в пропаганде и развитии хоккея не только на национальном уровне, но и на международном», – приводит слова Худайбердыева газета «Нейтральный Туркменистан».

Он также добавил, что успешная реализация спортивных программ стала возможной благодаря государственной поддержке и личному вниманию к развитию спорта со стороны правительства Туркменистана.