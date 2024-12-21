IIHF предоставила спортивную экипировку для юниорских хоккейных команд Туркменистана

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на безвозмездной основе предоставила крупную партию спортивной экипировки для юниорских хоккейных команд Туркменистана возрастом 13-15 лет. Договоренность была достигнута на майском Конгрессе IIHF в Праге, сообщил председатель Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердыев.

«В спортивную экипировку входят шорты, нагрудники, налокотники, щитки, клюшки, защитные перчатки, горловики (специальная защита для горла – ред.) и др. Всё это в ближайшее время будет распределено между юношескими командами «Galkan», «Şir», «Oguzhan», «Alp Arslan» и «Burgut». Большую помощь в оформлении этих грантов опять же оказал Государственный комитет Туркменистана по физкультуре и спорту.

Здесь стоит сказать, что IIHF очень активно сотрудничает с нами, откликаясь на любые просьбы. Сам президент Международной федерации Люк Тардиф всегда положительно отзывается о работе нашей спортивной организации, которая столь же активно принимает участие в пропаганде и развитии хоккея не только на национальном уровне, но и на международном», – приводит слова Худайбердыева газета «Нейтральный Туркменистан».

Он также добавил, что успешная реализация спортивных программ стала возможной благодаря государственной поддержке и личному вниманию к развитию спорта со стороны правительства Туркменистана.