Туркменские шахматисты завоевали пять медалей на первенстве Азии среди школьников

Пять медалей завоевали туркменские шахматисты на состоявшемся в Бангкоке первенстве Азии среди школьников. Соревнования в столице Таиланда собрали 555 участников из 31 страны, которые оспаривали звание сильнейших в шести возрастных категориях – до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Первые две медали серебряного достоинства туркменские спортсмены завоевали в рапиде – быстрых шахматах, где каждому игроку выделялось по 15 минут на всю партию с добавлением по 10 секунд за каждый ход. Этого успеха добились Максат Авлякулиев в категории мальчиков до 9 лет и 10-летняя Айя Байрамова в категории девочек до 11 лет.

Ещё 2 серебряные и 1 бронзовую медали туркменистанцы завоевали в блице – молниеносной игре с контролем времени 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на каждый ход.

Серебряной награды в самой младшей возрастной категории – не старше 7 лет – удостоилась Анна Чарыева. Серебряную медаль в свой актив записал и выступавший в категории юношей до 17 лет Сердар Байрамов. Пятая медаль в команде Туркменистана, на этот раз бронзовая, досталась в категории девочек не старше 9 лет Дунье Руслановой.

Юные туркменские шахматисты завоевывают медали детско-юношеских азиатских первенств уже второй год кряду. На предыдущем школьном первенстве по шахматам, проходившем в Узбекистане в прошлом году, они выиграли 7 медалей, в том числе одну золотую.

Что же касается первенства Азии с классическим контролем времени, то в этом турнире лучшие результаты в команде показали Чарыхеким Чарыев (мальчики до 7 лет – 10-е место), Максат Авлякулиев (до 9 лет – 11-е место), Алихан Батыров (до 11 лет – 11-е место), а также Гурбанмырат Рустемов (до 15 лет – 8-е место) и Гульмира Сейилханова (до 17 лет – 8-е место).