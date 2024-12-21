Туркменские театры приглашаются к участию в международном фестивале «Науруз-2025» в Казани

В столице Татарстана летом следующего года состоится масштабное театральное событие – XVII Международный фестиваль тюркских народов «Науруз-2025». Фестиваль, который пройдет с 9 по 22 июня 2025 года, открывает свои двери для театральных коллективов из Туркменистана и других стран Центральной Азии.

Организаторы фестиваля начинают прием заявок 20 декабря этого года. Театральные труппы из Туркменистана, как и коллективы из Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и национальных республик России, смогут подать свои заявки до 1 февраля.

Ожидается, что фестиваль соберет более тысячи участников, представляющих богатое разнообразие театральных традиций тюркских народов.

Подробную информацию о фестивале и условиях участия можно найти на официальном сайте: https://kamalteatr.ru/projects/nauruz/xvi-mezhdunarodnyy-teatralnyy-festival-nauruz-2025/