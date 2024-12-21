Туркменистан в числе прикаспийских стран продлил мораторий на промысловый вылов осетровых на 2025 год

Пять прикаспийских государств, включая Туркменистан, приняли важное решение о продлении запрета на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море на 2025 год. Это решение было принято на 8-й сессии комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря, которая прошла в Астрахани, как сообщает Росрыболовство.

Согласно принятому решению, в 2025 году не будут устанавливаться экспортные квоты на икру и осетровые виды рыб. Вылов этих ценных пород будет разрешен исключительно для научных исследований и целей искусственного воспроизводства.

Особое внимание уделяется восстановлению популяции осетровых. В 2023 году российские предприятия выпустили в Каспий 34,5 млн штук молоди осетровых, казахстанские — 1,9 млн штук, азербайджанские — 618,7 тыс. штук.

По итогам 8-й сессии подписан Протокол заседания Комиссии, в котором отражены принятые решения.

С 1 января 2025 года председательство в Каспийской Комиссии переходит в порядке ротации Туркменистану