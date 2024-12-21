Спортивный вуз Туркменистана стал членом Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта

Туркменский государственный институт физической культуры и спорта стал членом Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта.

Как сообщает «Туркменистан: золотой век», соответствующий сертификат в торжественной обстановке вручён руководителем Ассоциации К.Закирьяновым председателю студенческого спортивного клуба института и генеральному секретарю Национальной федерации студенческого спорта Туркменистана С.Гурдову.

Решение о членстве спортивного вуза Туркменистана было принято 18 декабря в Алматы в ходе очередного заседания Ассоциации, в котором участвовали также делегаты туркменского вуза.

Деятельность Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта направлена на совершенствование образования в области физической культуры и спорта, обновление учебных программ в университетах мира, обмен опытом и стимулирование научных исследований.

Присоединение туркменского института к Ассоциации имеет важное значение для эффективного изучения передового мирового опыта.

Ассоциация объединяет около 60 ведущих вузов мира, специализирующихся на физической культуре и спорте, отмечает источник.