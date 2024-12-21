Сборная Туркменистана по хоккею начнёт борьбу на Азиатских играх матчем с Индией

Туркменская хоккейная дружина стартует на IX Азиатских зимних играх в китайском Харбине матчем против сборной Индии 4 февраля 2025 года. Команда попала в группу «С», где также сыграет с соперниками из китайского Макао и китайского Гонконга. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

По словам председателя Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердыева, хоккейный турнир начнётся за несколько дней до официального открытия Игр из-за сложной системы выявления победителя. После стартового матча с Индией туркменские хоккеисты встретятся с командой Макао 5 февраля, а групповой этап завершат игрой против Гонконга 9 февраля.

В случае успешного выступления в группе туркменистанцы получат возможность побороться за медали в стыковых матчах с командами из других дивизионов, включая сборные первого и топ-дивизионов.

Напомним, что на предыдущих Азиатских зимних играх 2017 года в японском Саппоро сборная Туркменистана показала впечатляющий результат, завоевав золотые медали. Тогда команда одержала убедительные победы над Малайзией (9:2), Макао (16:0), Индонезией (12:2), а в финале переиграла Кыргызстан со счётом 7:3.

Для подготовки к предстоящему турниру Федерация хоккея Туркменистана планирует привлечь высококвалифицированного зарубежного специалиста. В настоящее время ведутся переговоры о приглашении одного из тренеров российского клуба «Ак барс» при содействии Организации развития хоккея в исламских странах (ОРХИС).