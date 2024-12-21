Посольство США в Туркменистане объявило вакансию местного консультанта по тренингам для учителей английского языка в рамках программы развития потенциала английского языка (ELCD) в Туркменистане. Данная должность подразумевает трудоустройство с январь по июнь 2025 года.

Компания QED Group, LLC реализует финансируемую Посольством США программу развития потенциала английского языка (ELCD) в Туркменистане. Это включает в себя тренинги для учителей английского языка, обновление существующих учебных программ и серию курсов английского языка. Компания будет нанимать тренеров для проведения тренингов для местных учителей.

В обязанности консультанта входит:

Организация семинаров и тренингов.

Создавать стратегии обучения, инициативы и материалы для учителей.

Наблюдение за уроками и выявление сильных и слабых сторон.

При необходимости предоставлять обратную связь, советы и индивидуальные тренинги для учителей.

Сотрудничать с сотрудниками и преподавателями программы QED, чтобы совершенствовать учебные программы, планы уроков, оценки и методы управления классом.

Содействовать взаимодействию между учителями

Требуемая квалификация:

Степень бакалавра (или выше) в области педагогики и обучения.

Подтвержденный опыт разработки эффективных материалов для повышения квалификации учителей.

Большой опыт проведения тренингов для учителей.

Опыт обучения взрослых учащихся.

Хорошее практическое знание пакетов Microsoft Office.

Отличные коммуникативные навыки и навыки презентации.

Способность проявлять гибкость и хорошо работать в стрессовых ситуациях, расставляя приоритеты в быстро меняющейся командной среде.

Требуется свободное владение английским языком, свободное владение туркменским или русским языками. Свободное владение тремя этими языками является преимуществом.

Преимуществом является опыт разработки цифровых уроков в формате системы управления обучением (LMS).

Профессиональная компетентность в области инклюзивного образования является преимуществом.

Чтобы подать заявку на эту должность, необходимо заполнить онлайн-заявку здесь.

Крайний срок подачи заявки: 25 декабря, 18:00 по ашхабадскому времени

Если у вас есть вопросы или проблемы с подачей заявки, пожалуйста, свяжитесь с Марал Абаевой по адресу электронной почты: elcd.tkm@gmail.com