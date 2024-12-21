В Туркменистане стартовал юбилейный 10-й чемпионат страны по хоккею

На ледовой арене ашхабадского Центра зимних видов спорта «Galkan» начались матчи юбилейного, десятого по счету чемпионата Туркменистана по хоккею с шайбой. В турнире принимают участие шесть команд, которые разыграют медали по двухкруговой системе. Об этом сообщил председатель Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердыева, передает газета «Нейтральный Туркменистан».

Главным фаворитом соревнований, отмечает издание, является команда «Galkan» МВД Туркменистана, выигравшая все предыдущие девять чемпионатов страны. По словам председателя Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердыева, у действующих чемпионов есть все шансы сохранить чемпионский титул, поскольку большинство игроков команды входят в состав национальной сборной страны.

«Galkan» в этом году уже продемонстрировал высокий уровень игры, одержав победу на международном турнире среди клубных команд, который проходил в апреле в Туркменистане с участием команд из 10 стран, включая клубы из Беларуси и России.

За медали национального первенства также поборются команды «Şir», «Oguzhan», «Nesil», «Watançy» и «Merdana». Чемпионат продлится до середины следующего месяца, все матчи пройдут на ледовой арене Центра зимних видов спорта «Galkan». Организаторами турнира выступили Федерация хоккея Туркменистана и Государственный комитет страны по физкультуре и спорту при содействии Министерства внутренних дел.