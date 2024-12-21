В Туркменистане стартовал отбор молодых футбольных судей

Судейский отдел Федерации футбола Туркменистана (ФФТ) совместно с Главным управлением физической культуры и спорта Ахалского велаята провел учебно-консультационный семинар по отбору молодых судей в городе Теджен.

Как сообщает ФФТ, семинар был направлен на привлечение молодых тренеров спортивных школ Ахалского велаята и старшеклассников, проявляющих интерес к судейству. Около 40 молодых специалистов получили подробные разъяснения о тонкостях судейства и приняли участие в разборе правил игры.

Занятия провели начальник Судейского отдела ФФТ, инструктор CAFA Чарымурат Курбанов и судья международной категории Ахмет Бегназаров.

Подобные семинары планируется провести в до конца этого года как в столице, так и в других велаятах страны. По итогам обучения молодые арбитры получат право обслуживать различные соревнования под эгидой ФФТ в 2025 году. Наиболее перспективные судьи смогут быть привлечены к обслуживанию матчей Высшей лиги и Кубка Туркменистана.