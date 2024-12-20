Центр ОБСЕ в Ашхабаде объявил тендер на услуги садовника

Центр ОБСЕ в Ашхабаде объявил тендер на предоставление услуг по уходу за территорией организации. Согласно опубликованному запросу цен № RFQ_TUR 092024, организация ищет подрядчика для выполнения садовых работ.

Заинтересованные поставщики могут получить полный пакет тендерной документации на официальном сайте ОБСЕ в разделе закупок. Для участия в конкурсе необходимо направить подписанное предложение по запросу цен вместе с Приложением Б исключительно на электронный адрес Tender-TM@osce.org.

Организаторы подчеркивают, что заявки, отправленные на другие электронные адреса или предоставленные в бумажном виде, рассматриваться не будут. По всем возникающим вопросам участники могут обращаться на электронную почту Procurement.CiAsh@osce.org.

Прием заявок на участие в тендере завершается 30 декабря 2024 года в 14:00 по местному времени.