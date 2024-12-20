Усилия Туркменистана по укреплению мира вносят значительный вклад в развитие мирового сообщества – Генсек ОТГ

Последовательные усилия Туркменистана по укреплению мира и сотрудничества вносят значительный вклад в развитие мирового сообщества. Об этом заявил Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

«Для меня большая честь передать сердечные поздравления Вам и народу Туркменистана по случаю Дня нейтралитета. Этот особый день служит ярким свидетельством непоколебимой приверженности вашей страны принципам нейтралитета, мира и дипломатии.

Подход Туркменистана к международным отношениям, основанный на взаимном доверии и конструктивном диалоге, является источником вдохновения для многих людей во всём мире. Последовательные усилия вашей страны по укреплению мира и сотрудничества не только приносят пользу Туркменистану, но и вносят значительный вклад в развитие мирового сообщества», – приводит TDH послание Омуралиева, адресованное Президенту Сердару Бердымухамедову.

Руководитель ОТГ отметил, что члены Организации тюркских государств твёрдо привержены дальнейшему укреплению партнёрства с Туркменистаном. «Вместе мы продолжим работать над достижением наших общих целей прогресса, мира и процветания не только в тюркском мире, но и на мировой арене», – сказал он.

Кубанычбек Омуралиев пожелал Президенту и народу Туркменистана дальнейших успехов и благополучия. «Пусть в будущем будут достигнуты ещё большие результаты, поскольку туркменский народ продолжает вдохновлять мир своей приверженностью миру и дипломатии», – подчеркнул Генсек ОТГ.