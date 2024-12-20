Состоялись переговоры Президента Туркменистана и Премьер-министра Малайзии

Находящийся с официальным визитом в Малайзии Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл переговоры с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщает электронная версия газеты «Нейтральный Туркменистан».

Сначала встреча проходила в «узком» формате, затем в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции, взаимодействия в нефтегазовой сфере, в области высшего образования, туризма и коммуникаций. Также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

После завершения переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. Затем Президент Туркменистана и Премьер-министр Малайзии выступили перед представителями средств массовой информации.