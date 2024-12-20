Состоялась встреча Президента Туркменистана и Премьер-министром Малайзии

Как сообщалось ранее, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с двухдневным официальным визитом в Малайзию. Вчера вечером Президентский авиалайнер совершил посадку в Международном аэропорту Куала-Лумпура. Главу государства встретили высокопоставленные представители дружественной страны, а также члены правительственной делегации Туркменистана.

Сегодня утром кортеж главы Туркменского государства прибыл в резиденцию премьер-министра Малайзии Пердана Путра. Здесь состоялась официальная церемония встречи Президента Туркменистана с Премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Об этом сообщает электронная версия газета «Нейтральный Туркменистан».

Затем Президент Туркменистана оставил запись в Книге почётных гостей Дома правительства Малайзии.

После официальной церемонии фотографирования, начались переговоры в узком формате.

Это первый визит Президента Бердымухамедова в Малайзию с момента вступления в должность в марте 2022 года.