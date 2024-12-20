Новогодние ярмарки работают во всех регионах Туркменистана

В эти дни во всех регионах Туркменистана работают передвижные новогодние ярмарки, радующие изобилием товаров и разнообразием праздничной продукции. Они будут действовать вплоть до наступления Нового года. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Местные производители предлагают туркменистанцам высококачественные конкурентоспособные товары. На прилавках в ассортименте представлены кондитерские изделия, свежие фрукты, овощи, мясные и рыбные деликатесы.

Посетители ярмарок также могут приобрести здесь подарочные наборы, сувениры, календари и украшения для новогодних ёлок. Много продукции с символикой наступающего 2025 года, который пройдёт под знаком Зелёной деревянной змеи.

Не обошлось и без оригинального дизайна упаковок: в нынешнем году местные производители разработали целый ряд оригинальных сюрпризов в национальном стиле.

Среди них стоит отметить упаковки, выполненные в виде традиционных женских украшений «гульяка», наполненных сладкими угощениями. Также привлекают внимание компактные белые юрты, символизирующие процветание и гостеприимство, доверху наполненные шоколадными конфетами и сувенирами.

Внимание привлекают наборы с символикой «умного» города Аркадаг, который в 2024 году отметил свою первую годовщину. Эти подарки не только подчёркивают современные достижения, но и акцентируют внимание на обычаях туркмен, соединяя традиции и инновации.