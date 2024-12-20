В штаб-квартире ИСЕСКО отпраздновали 300-летие туркменского поэта Махтумкули Фраги

В Рабате (Марокко) в штаб-квартире Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) прошли торжественные мероприятия, посвященные 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Мероприятия были организованы совместными усилиями Правительства Туркменистана, Генерального директората ИСЕСКО и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Делегацию Туркменистана возглавила заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова, которая провела встречу с Генеральным директором ИСЕСКО доктором Салемом Бин Мохаммед Аль Маликом для обсуждения перспектив сотрудничества. В рамках празднования была организована выставка декоративно-прикладного искусства туркменского народа и проведена научно-практическая конференция «Совместные усилия для всестороннего изучения жизни и творчества Махтумкули Фраги».

Генеральный директор ИСЕСКО в своем выступлении подчеркнул гуманистическое значение творчества Махтумкули Фраги для всего человечества, особенно для исламского мира, назвав поэта создателем уникального моста между странами и народами. Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев отметил важность подобных мероприятий для сближения народов через общие ценности.

Научная конференция собрала ученых из разных стран, которые обсудили наследие великого поэта и его влияние на мировую культуру. Особо была отмечена роль произведений Махтумкули Фраги в воспитании и наставничестве, которые на протяжении трех столетий служат путеводителем к человечности и миролюбию. Завершились торжества гала-концертом мастеров культуры и искусства тюркского мира.