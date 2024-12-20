В Туркменистане чествовали лучших ювелиров

В Государственной академии художеств Туркменистана в рамках конференции «Народные ремесленники – мастера художественного творчества» состоялось награждение сертификатами «Народный мастер прикладного искусства» талантливых ювелиров страны.

Конференция была организована Управлением нематериального культурного наследия Министерства культуры Туркменистана и Секретариатом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», на форуме, который собрал известных ювелиров (зергеров) со всего Туркменистана, обсуждались вопросы сохранения и развития народных ремесел.

В рамках конференции была проведена выставка, представившая ювелирные изделия студентов Академии.

Как отметил проректор Нурягды Ягшымурадов, ювелирное дело имеет древние корни и является одним из старейших видов декоративно-прикладного искусства, отражающим эстетические ценности туркменского народа и играющим важную роль в его культуре и традициях. Несмотря на свою давнюю историю, профессия ювелира остаётся актуальной и востребованной.

Академия художеств готовит новых специалистов в этой области. Многие выпускники становятся педагогами-наставниками.