В Ашхабаде отметили 5-летие Центра корейского языка имени короля Седжона

13 декабря в Ашхабаде состоялось торжественное культурное мероприятие, посвященное 5-летнему юбилею Центра корейского языка имени короля Седжона. Мероприятие прошло на высоком организационном уровне и произвело большое впечатление на всех присутствующих, сообщил Turkmenportal представитель центра.

В праздничной церемонии приняли участие студенты и мастера туркменской культуры, которые выступили с поздравительными речами. Особый восторг у публики вызвали выступления учащихся, представивших элементы корейской культуры, что придало мероприятию особый колорит.

Подобные мероприятия играют важную роль в углублении понимания культур обеих стран и оставляют незабываемые впечатления у участников.