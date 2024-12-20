Бельгийский исполнитель записал песню на стихотворение Махтумкули

Молодой бельгийский музыкант Тони представил новую композицию на английском языке, основанную на стихотворении классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги «Люби свой народ». Проект реализован при поддержке Посольства Туркменистана в Бельгии в рамках года, посвященного творческому наследию поэта.

Новая композиция продолжает серию успешных музыкальных коллабораций между исполнителем и туркменским дипломатическим представительством. Ранее в этом году Тони уже выпустил композицию Turkmenistan Dreams, для которой был снят видеоклип в знаковых локациях Брюсселя и здании посольства.

В основу нового трека легло знаменитое стихотворение Махтумкули «Люби свой народ» («Görer gözüň – iliňi»), в котором поэт призывает к патриотизму, уважению традиций и следованию высоким моральным принципам.

Предыдущая работа артиста, Turkmenistan Dreams, также была посвящена туркменской культуре, а текст для нее написала дипломат Марал Рахымова.

Подобные творческие инициативы, поддерживаемые туркменским посольством в Бельгии, способствуют укреплению культурных связей между странами и популяризации туркменского культурного наследия за рубежом.