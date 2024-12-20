Ашхабадский зоопарк вступил в члены ЕАРАЗА

Национальный музей живой природы Туркменистана (Ашхабадский зоопарк) вступил в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) в качестве полноправного члена.

Свидетельство об этом вручил хякиму города Ашхабада посол России в Туркменистане Иван Волынкин. При встрече стороны обсудили также вопросы дальнейшего взаимодействия в этом направлении, сообщается в соцсетях российского посольства.

Вручение свидетельства стало продолжением договоренностей, достигнутых в ходе визита аккредитационной комиссии Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов в Ашхабад в октябре этого года. Основная цель визита была оценка соответствия Ашхабадского зоопарка международным стандартам для включения его в члены ЕАРАЗА.

Напомним, что в ходе данного визита в дар Ашхабадскому зоопарку был передан медведь – питомец Волоколамского центра воспроизводства редких диких животных, которого назвали Сумбар.