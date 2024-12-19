Международная экологическая коалиция «Реки без границ» опубликовала доклад на русском и английском языках, в котором анализируются альтернативные варианты завершения проекта Рогунской ГЭС в Таджикистане, которая станет самой высокой плотиной в мире. Документ ранее был направлен в совет директоров Всемирного банка, передает интернет издание rivers.help.

Согласно данным источника, авторы доклада считают, что такой подход к завершению строительства Рогунской ГЭС возможен только при рассмотрении альтернативных последствий развития энергетики Таджикистана. Эти планы должны учитывать влияние на окружающую среду и общество, что позволит снизить риски, минимизировать негативные последствия и повысить эффективность инвестиций в проект высотой 335 метров.

Экологи считают, что завершение строительства, включая создание самой высокой плотности населения в мире, не решает всех проблем Таджикистана. Например, новые отключения электроэнергии могут сохраниться до 2036 года, создание водохранилища может усилить экологические и социальные риски для регионов, закрепленные в потоке реки Вахш.

Как сообщает источник, в докладе Соединенные Штаты возвещают плотину небольшой высоты, что в сочетании с развитием солнечной энергии поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду. В частности, снижение высоты плотности на 70 метров позволит сократить количество переселяемых жителей с 40 тысяч до трети первоначального плана.

Эксперты коалиции прогнозируют, что такой подход поможет устранить зимний дефицит электроэнергии в Таджикистане уже к 2030–2031 годам. Разнообразные источники энергии укрепили энергетическую систему страны, сделав ее более устойчивой к климатическим изменениям и экономическим вызовам.

Очевидно, что 17 декабря Всемирный банк предоставит грант Международной ассоциации развития (МАР) сообществу в размере 350 млн долларов США. Эти средства выделены в рамках первой фазы программы, направленной на поддержку Таджикистана в завершении строительства Рогунской ГЭС. В этом банке говорится о введении «усиленных мер надзора» для обеспечения соответствия проекта Международного экологического стандарта. Однако остается открытым вопрос, смогут ли эти меры эффективно нивелировать основные экологические риски, связанные с масштабностью проекта.