Финляндия представила саундтрек своей природы

Финляндия первой в мире создала национальный звуковой ландшафт. Музыкальная композиция представляет собой уникальное аудиальное путешествие, в котором естественные природные звуки сливаются с инструментальной музыкой, сообщает euro-pulse.ru.

Саундтрек включает в себя аутентичные звуки финской природы — шелест травы, дыхание леса и таинственные природные шумы. Эти естественные аудиоэлементы гармонично дополняются классическими и народными музыкальными инструментами: виолончелью, скрипкой, флейтой, национальным инструментом кантеле, гитарой и перкуссией.

Музыкальный альбом Ääniä: Finland’s Official Soundscape состоит из 15 композиций общей продолжительностью около часа. Автором уникального проекта стал финский композитор Лаури Порра.