Россия заинтересована в увеличении импорта туркменских товаров

Россия проявляет интерес к увеличению импорта качественных товаров из Туркменистана, включая текстильную продукцию, сельскохозяйственные товары и удобрения. Об этом сообщил посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин на пресс-конференции, посвященной итогам сотрудничества Ашхабада и Москвы в 2024 году.

Волынкин отметил, что рост экспорта этих товаров в Россию будет способствовать укреплению двусторонних отношений. Он также подчеркнул, что Туркменистан уже обогнал Узбекистан по экспорту томатов в Россию, что свидетельствует о высоком качестве туркменской продукции. «Они действительно качественные, вкусные, очень хорошие. Мы заинтересованы в наращивании экспортного потенциала Туркменистана в Российскую Федерацию», – подчеркнул глава дипмиссии.