Проект российско-туркменского университета в Ашхабаде на завершающей стадии – посол РФ

Проект межправительственного соглашения об учреждении российско-туркменского университета в Ашхабаде находится на завершающей стадии согласования. Об этом заявил посол Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин на пресс-конференции, посвященной итогам двустороннего сотрудничества в 2024 году.

Он также отметил, что в рамках расширения образовательного взаимодействия российское правительство существенно увеличило квоту для абитуриентов из Туркменистана. В текущем году количество бюджетных мест для туркменских студентов было увеличено до 500, и этот показатель сохранится в приемной кампании 2025-2026 учебного года.

На сегодняшний день в российских вузах уже обучаются более 47 тысяч студентов из Туркменистана, которые предпочитают учебные заведения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, Волгограде, Саратове и Ростове-на-Дону, добавил глава дипмиссии.

Волынкин также сообщил о завершении согласовательных процедур для строительства нового корпуса для младших классов Совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина. По словам посла, строительство нового корпуса планируется начать уже в следующем году.