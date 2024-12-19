Президента Туркменистана ждут на праздновании 80-летия Победы в Москве

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приглашен в Россию на праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин.

«Следующий год юбилейный – 80-я годовщина нашей общей Победы в Великой Отечественной войне, конечно, будут проведены масштабные мероприятия как в России, так и на территории Туркменистана, посвященные этой дате. Я уверен в том, что, следуя доброй традиции, президент Туркменистана посетит РФ в эти праздничные дни. Соответствующее приглашение имеется. Я думаю, что эту дату мы должны отметить широко, празднично, даже учитывая тот фактор, что, к сожалению, все меньше и меньше остается ветеранов. И нам нужно их поддержать, сделать для них настоящий праздник», – сказал он.

В 2024 году Президент Сердар Бердымухамедов по приглашению российского лидера Владимира Путина в качестве почетного гостя принял участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.