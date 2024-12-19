Посол России в Туркменистане подвел итоги двустороннего сотрудничества в 2024 году

В 2024 году российско-туркменские отношения вышли на качественно новый уровень стратегического партнерства, заявил на пресс-конференции посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин.

Глава дипмиссии отметил, что в текущем году Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов трижды посетил Россию: в мае для участия в торжествах, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и дважды в октябре – для участия в заседаниях СНГ и саммите «БРИКС-плюс/аутрич». Еще одним важным событием стал визит Президента России Владимира Путина в Ашхабад на международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций», посвященный 300-летию поэта Махтумкули Фраги.

Гуманитарное сотрудничество

Образовательное взаимодействие достигло рекордных показателей: более 47 000 туркменских студентов обучаются в российских вузах. Правительство России увеличило квоту на бюджетное обучение до 500 мест.

В 2024 году проведено более 130 совместных гуманитарных мероприятий с участием свыше 12 000 человек. Состоялись торжества, посвященные 300-летию Махтумкули Фраги, открыты памятники классикам литературы в России и Туркменистане.

Консульская статистика

По данным российского посольства, за 11 месяцев 2024 года выдано более 109 000 виз, что на 50% превышает показатели 2023 года. Количество туристических виз выросло более чем на 60%.

Международное взаимодействие

Россия и Туркменистан продолжают тесное сотрудничество на международных площадках, включая ООН, СНГ, БРИКС. Страны совместно работают над проектами резолюций по вопросам мира, нейтралитета и устойчивого развития.

Перспективы

Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства. Запланирована встреча лидеров 25-26 декабря в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита СНГ.

Комментируя итоги года, Посол России в Туркменистане Иван Волынкин отметил, что 2024 год стал годом укрепления дружбы между двумя государствами, значительный прогресс виден во всех сферах взаимодействия.