ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» организовало первый контейнерный поезд из Узбекистана в Бразилию

ОАО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» (TULM) инициировал беспрецедентный логистический маршрут, отправив первый контейнерный поезд из Ташкента с грузом карбамида, предназначенного для доставки в Бразилию. Как сообщает TULM, состав сформированный из 54 сорокафутовых контейнеров, каждый из которых перевозит 28 тонн удобрений, стал первым прямым грузовым маршрутом такого рода.

Маршрут следования поезда проложен через несколько стран: из Узбекистана поезд направится в порт Туркменбаши, после чего транзитом через территории Азербайджана и Грузии достигнет порта Поти. В грузинском порту контейнеры будут перегружены на морское судно, которое доставит их в бразильский порт Паранагуа. Общий срок доставки грузу составит 60-70 дней: 20 дней займет железнодорожный участок и 35-45 дней — морской переход.