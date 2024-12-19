Начался официальный визит Президента Туркменистана в Малайзию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с официальным визитом в Малайзию, сообщает TDH.

В международном аэропорту Ашхабада главу государства провожали официальные лица. Спустя некоторое время президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту столицы Малайзии, украшенном Государственными флагами двух стран. Из аэропорта Глава государства направился в резиденцию, отведенную на время официального визита.

Как отмечает агентство, развитие конструктивных отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана, основанной на принципах нейтралитета, миролюбия, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества со всеми заинтересованными странами мира.

Туркменистан и Малайзию связывают дружественные отношения, основанные на традициях взаимного уважения. В настоящее время сотрудничество между странами успешно развивается в рамках международных организаций, в частности, в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных организаций.

В ходе визита планируются переговоры на высоком уровне, которые станут еще одним шагом в углублении традиционных отношений между Туркменистаном и Малайзией.