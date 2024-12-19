В Туркменистане стартуют курсы по подготовке водителей для международных перевозок

Учебный центр «Awtoulagda Halkara daşaýjylary taýýarlaýan okuw merkezi» объявляет о начале профессиональной подготовки водителей и операторов для осуществления международных перевозок, в том числе в европейские страны. С 2 января 2025 года центр запускает платные краткосрочные курсы профессионального обучения для желающих получить международную квалификацию.

Программа обучения включает подготовку водителей категорий «C» и «D» по нескольким специализациям: работа с тахографами, перевозка грузов, пассажиров и багажа, а также транспортировка опасных грузов в цистернах и навалом. Занятия будут проводиться местными преподавателями, прошедшими сертификацию в Академии Международного союза автомобильного транспорта (IRU) и имеющими соответствующие сертификаты.

Успешно завершившие обучение слушатели получат международный сертификат профессиональной квалификации, который дает право осуществлять международные перевозки.

Продолжительность курсов варьируется от 5 до 15 дней в зависимости от выбранной программы.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по адресу: г. Ашхабад, район Багтыярлык, проспект Героя Туркменистана Атамурата Ниязова, дом 424, 2-й этаж здания объединения автомобильных школ (Чоганлы).

Телефоны: +993 (12) 443320, +99365654073.

Электронная почта: awtomekdep.ed.tm, awtomobilmb@gmail.com.