В Ашхабаде прошел Открытый чемпионат и Кубок Туркменистана по традиционному каратэ

С 12 по 16 декабря в спортивном зале Туркменского государственного института физической культуры и спорта состоялись Открытый чемпионат Ашхабада и Кубок Туркменистана по традиционному каратэ, сообщил Turkmenportal представитель федерации.

Мероприятие было организовано совместными усилиями Национальной федерации традиционного каратэ Туркменистана и Государственного комитета по физической культуре и спорту страны.

Соревнования собрали сильнейших спортсменов, демонстрирующих высокое мастерство в традиционном каратэ.

Подробности о победителях и итогах турнира будут опубликованы в ближайшее время.