Будущие туркменские дипломаты прошли учебный курс в ОАЭ

Преподаватели и студенты Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана совершили визит в Объединенные Арабские Эмираты, где прошли учебный курс «Глобальные связи: дипломатическая подготовка в сфере политики, культуры и экономики ОАЭ» в Дипломатической академии имени Анвара Гаргаша (AGDA). Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Данный визит был организован при поддержке Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане.

В ходе обучения туркменские участники прослушали ряд лекций и тренингов, включая такие темы, как отношения Туркменистана и ОАЭ, вопросы изменения климата, культурные, экономические перспективы ОАЭ.

В рамках культурной программы гости из Туркменистана посетили исторические места, музеи Абу-Даби. Особое впечатление на них произвело посещение таких достопримечательностей, как художественный музей Лувр Абу-Даби, президентский дворец Каср Аль Ватан и Каср Аль Хосн, с которыми связаны события, сыгравшие большую роль в формировании суверенных ОАЭ и их богатой культуры.

При участии посла ОАЭ в Туркменистане Ахмеда Аль-Хая Хамада Хамиса Аль-Хамели студенты также посетили Национальную нефтяную компанию Абу-Даби – ADNOC, где получили полезную информацию о сегодняшнем развитии и перспективах торговых отношений между ОАЭ и Туркменистаном, а также инвестиционных возможностях ОАЭ.

Участники учебного курса выразили глубокую благодарность Посольству ОАЭ в Туркменистане и Дипломатической академии Анвара Гаргаша за организованный визит в ОАЭ. Обе стороны подтвердили готовность продолжать сотрудничество в области образования и дипломатии, а также практику организации подобных встреч в будущем.

Визит организован на основании Меморандума о взаимопонимании между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Дипломатической академией имени Анвара Гаргаша, подписанного в 2022 году в рамках официального визита Президента Сердара Бердымухамедов в ОАЭ.