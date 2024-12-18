Обсуждены вопросы туркмено-иранского сотрудничества в энергетической и газовой отраслях

В Ашхабаде 16 декабря прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в энергетической и газовой отраслях.

Стороны особо подчеркнули значимость визита Аббаса Алиабади, который прибыл в Ашхабад по случаю открытия 16-й специализированной выставки Iran Agrofood.

Стороны также обменялись мнениями касательно перспективных направлений развития партнерства.

Напомним, что на выставке Iran Agrofood в Ашхабаде представлена продукция более 60 компаний Ирана. В рамках выставки также — проведение туркмено-иранского бизнес-форума.