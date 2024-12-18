В Ашхабаде прошел турнир по стрельбе из лука среди дипломатов

В Ашхабаде завершился турнир по стрельбе из лука «Золотая стрела дипломатии», посвященный 29-й годовщине нейтралитета Туркменистана. Участниками дружеского соревнования стали около 40 представителей дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

Организаторами турнира выступили Национальная федерация стрельбы из лука Туркменистана и посольство Республики Корея. Соревнования проходили в дружеской атмосфере и продемонстрировали высокий уровень спортивного мастерства дипломатов.

В мужской категории победу одержал второй секретарь посольства России Вадим Яковлев. Второе место занял Патрик Рьянке (США), третье – Антон Гончарок (ВОЗ, Туркменистан). Среди женщин первенствовала Катерина Форд из посольства США. Серебро досталось Минкунг Чае из Кореи, бронза – Михаико Сасаки из Японии.

Организаторы поблагодарили спонсоров мероприятия: компании «Актам», «Ресми кепил», «Арчалык», «Угур» и ресторан корейской кухни «Вок фуд».

Турнир не только выявил лучших лучников среди дипломатов, но и подчеркнул роль спорта как эффективного инструмента международной дипломатии и укрепления дружественных отношений между странами.