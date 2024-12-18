В Ашхабаде проходит Неделя дружбы детей Туркменистана и Ирана

Церемония открытия Недели дружбы детей Туркменистана и Исламской Республики Иран состоялась в Туркменском государственном театре кукол. Мероприятия посетил чрезвычайный и полномочный посол ИРИ в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Посол подчеркнул важность укрепления культурных связей между двумя странами, объединёнными общими ценностями и традициями.

Представители иранской делегации передали сувенирные изделия в дар музею Туркменского государственного театра кукол.

Ответным подарком сотрудникам передвижного музея иранской культуры стали куклы в национальной туркменской одежде.

Концертную часть открыли маленькие артисты, выйдя на сцену с флагами Туркменистана и Ирана.

Представители иранской делегации показали детям спектакль с традиционными иранскими кукольными персонажами, после чего юные зрители смогли ознакомиться с передвижной выставкой Международного музея, посвящённого иранской культуре и миру.

Экспозиция включает кукол в национальном стиле из разных стран.

Неделя дружбы детей Туркменистана и Исламской Республики Иран продлится до 18 декабря. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, на которых дети смогут освоить искусство живописи, ремёсла, вышивку и изготовление кукол. Вход свободный для всех желающих, отмечает источник.