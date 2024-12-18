В Ашхабаде пройдет зимний музыкальный марафон: стал известен полный состав участников

С 23 по 28 декабря в Спортивном комплексе по зимним видам спорта пройдет масштабный концертный цикл, который объединит звезд туркменской и зарубежной эстрады. Жителей и гостей Ашхабада ожидает незабываемая музыкальная неделя с выступлениями известных артистов из разных стран, передает «Туркменпортал».

Творческий марафон обещает стать настоящим праздником для меломанов. Каждый день будет представлен уникальной музыкальной программой с участием как признанных туркменских исполнителей, так и международных звезд.

23 декабря концерт откроет харизматичный иранский рэпер туркменского происхождения Эмин Расен, чей дебютный концерт в прошлом году собрал аншлаг. В этот же день на сцене выступят популярные туркменские певцы Аннаберды Оразмаммедов, Ахмет Атаджанов и Нурягды Реджебов.

Программа последующих дней не менее впечатляющая. 24 декабря выступят Осман Наврузов, известный своим хитом с 81 миллионом просмотров, и уроженка Ашхабада Ольга Шультайс. 25 декабря зрителей порадует турецкая звезда Мурат Боз — обладатель премии «Золотая бабочка». 26 декабря на сцене появится тунисская певица Амани Свисси — участница шоу Star Academy.

24 декабря эстафету продолжат Осман Наврузов, Ольга Шультайс и туркменские певцы Бегмурат Аннамурадов и Рустем Халлыев. Осман Наврузов – настоящая звезда Узбекистана, виртуозно исполняющий как узбекские, так и туркменские песни. Его хит Sog’indim («Любимая») буквально покорил интернет-пространство, набрав впечатляющие 81 миллион просмотров.

Ольга Шультайс – уроженка Ашхабада, талантливая поп-певица и композитор, известная своим хитом Mille Miglia («Тысяча миль»). Ее музыка объединяет современные поп-ритмы и проникновенные мелодии.

25 декабря зрителей порадует турецкая звезда Мурат Боз – харизматичный певец и актер, обладатель престижной музыкальной награды «Золотая бабочка». Его выступления – это всегда эмоциональное шоу, которое заставляет зрителей танцевать и петь вместе с ним.

26 декабря на сцене выступит тунисская певица Амани Свисси – участница популярного музыкального шоу Star Academy, которая покорила жюри и зрителей своим уникальным вокалом. Вместе с ней выступят туркменские звезды Гуванч Язмаммедов и Эльдар Ахмедов.

27 декабря на сцене спорткомплекса с программой #Девочкастоп выступит известный автор и исполнитель Арсен Шахунц – яркая звезда современной эстрады, чей творческий путь начался в городе Мары и превратился в впечатляющую музыкальную карьеру. Арсен начал свою музыкальную деятельность в начале 2000-х годов и быстро завоевал признание благодаря душевным и зажигательным композициям. Его суперхит «Девочка, стоп!» стал настоящим прорывом, набрав 77 миллионов просмотров на YouTube и заняв 20-е место в рейтинге «Top YouTube Hits».

Грандиозный музыкальный марафон завершит 28 декабря турецкая суперзвезда Гюльшен Байрактар – обладательница 6 премий «Золотая бабочка» и 9 наград Kral Turkey Music Awards. Она стала первой турецкой певицей, которая за год набрала более 200 миллионов просмотров на YouTube.

Все концерты пройдут в Спортивном комплексе по зимним видам спорта (Ледовый дворец) с 18:00. Билеты можно приобрести в кассах комплекса.

Телефоны для справок: (+993 12) 21 26 58; (+993 12) 21 26 74.