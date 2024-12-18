В Ашхабаде обсудили перспективы экономического партнерства США и Туркменистана

16 декабря в Ашхабаде прошёл Туркмено-американский бизнес-форум, в котором приняла участие делегация американских бизнесменов во главе с Эриком Стюартом, исполнительным директором Туркмено-американского делового совета. Визит главы делового совета направлен на расширение продуктивного сотрудничества между бизнес-кругами двух стран, сообщает TDH.

Участники форума подчеркнули традиционно дружественный характер туркмено-американских отношений, основанных на принципах равенства и взаимного уважения. Стороны выразили готовность к наращиванию многопланового взаимодействия в сферах торговли, инвестиций и межбизнесового сотрудничества.

Туркменистан, реализующий стратегию диверсификации экономики, демонстрирует открытость к эффективному сотрудничеству с американскими партнерами. В стране созданы благоприятные инвестиционные условия и правовые механизмы для ведения бизнеса, что привлекает всё больше иностранных компаний.

Американские компании, такие как «John Deere», «Case», «General Electric» и «Boeing», уже успешно работают в стратегически важных секторах туркменской экономики. Участники форума обсудили перспективы сотрудничества в различных отраслях, включая топливно-энергетический комплекс, транспорт, связь, строительство, инновационные технологии, здравоохранение и экологию.

В рамках мероприятия состоялись встречи представителей профильных министерств, ведомств и частных компаний, где были детально проработаны планы дальнейшего развития двусторонних экономических отношений. Туркмено-американский деловой совет продолжает играть ключевую роль в укреплении экономических связей между странами.