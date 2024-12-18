В Ашхабаде наградили победителей конкурса статей «Творческий труд и права человека»

В Ашхабаде подвели итоги конкурса научно-практических статей на тему «Творческий труд и права человека», объявленного Национальным центром профсоюзов Туркменистана совместно с журналом «Демократия и право» Института государства, права и демократии Туркменистана.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», на конкурс поступили многочисленные статьи от специалистов образовательных и научных учреждений, правоохранительных органов страны.

Лучшие из них были опубликованы в журнале «Демократия и право».

1 место получила статья «Роль договора франчайзинга в предпринимательстве» главного консультанта Аппарата Омбудсмена Арслана Маммедова, в которой отражена комплексная деятельность по развитию предпринимательства и его роль в экономическом развитии страны. В статье подробно описаны механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, гарантии прав предпринимателей, особенности договора франчайзинга, сферы применения, а также роль этих норм в Гражданском кодексе Туркменистана.

2 место поделили авторы статей «Цифровая экономика и инновационное развитие» научного сотрудника Института государства, права и демократии Туркменистана Юнуса Мухаммедова, «Развитие Конституции и правовой системы Туркменистана» доцента кафедры гражданского права ТГУ имени Махтумкули, кандидат юридических наук Ашыргелди Джумаева и аспиранта кафедры конституционного права Дилбер Шайлыевой.

Два третьих места присуждено за статьи «Творчество Махтумкули Фраги и принципы международного сотрудничества» второго секретаря Генерального консульства Туркменистана в Российской Федерации (г.Казань) Ашыралы Назарова и «Каспийское море – море мира и дружбы» главного специалиста Института Каспийского моря Туркменистана Гулширин Чарыкулыевой.

Победителям вручены почетные грамоты и ценные подарки от Национального центра профсоюзов Туркменистана и Института государства, права и демократии Туркменистана, отмечает источник.