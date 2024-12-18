В Ашхабаде для молодежи проведен тренинг по работе фрилансером

С 2 по 7 декабря в коворкинг-центре «Ынамлы Кепил» проходил тренинг по обучению навыкам работы фрилансером (специалистом, который самостоятельно организует свою работу и выполняет заказы на удалённой основе).

Тренинг был организован Проектом USAID по развитию современных профессиональных навыков (YDA). В программе обучения приняли участие 24 молодых специалистов, в числе которых графические дизайнеры, программисты, переводчики, логопеды, маркетологи и другие, кто хотел бы начать работать фрилансером.

Участникам были предоставлены теоретические и практические знания и навыки, необходимые для успешной удаленной работы на таких ведущих международных платформах и биржах фриланса как Upwork, Freelance, TopTal и другие.

Молодые специалисты обучились основным навыкам, необходимым фрилансерам, таким как: поиск подходящих проектов на фриланс-платформах, выстраивание общения с потенциальными и существующими клиентами, использование инструментов для повышения продуктивности (Airtable, Asana), оценка стоимости своих услуг, использование различных методов оплаты, построение персонального бренда, а также многим другим аспектам фриланса.

Обучение проводилось в гибридном формате с участием международного эксперта Хавьера Мораледы из компании J.E. Austin Associates.

По завершению обучения состоялась церемония вручения сертификатов об успешном окончании тренинговой программы по онлайн-фрилансингу.

Программа не только предоставила участникам технические навыки, но и сформировала у них мышление, ориентированное на инновации, адаптивность и успех в стремительно развивающейся цифровой экономике.

Программа также будет способствовать созданию сообщества начинающих фрилансеров в Туркменистане, открывая возможности для совместного роста и обмена опытом и ресурсами, и внесет вклад в развитие сектора экспорта услуг в Туркменистане.

Проект USAID YDA планирует продолжить работу по развитию онлайн-фрилансинга в Туркменистане в ближайшем будущем.