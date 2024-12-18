Адемола Лукман признан лучшим футболистом Африки в 2024 году

Полузащитник итальянской «Аталанты» и сборной Нигерии Адемола Лукман был признан лучшим футболистом Африки в 2024 году на церемонии награждения CAF Awards, которая состоялась 16 декабря в Марокко.

27-летний Лукман помог «Аталанте» выиграть Лигу Европы, оформив хет-трик в финальном матче против «Байера».

Его конкурентами на звание лучшего футболиста были Симон Адингра («Брайтон», Кот-д’Ивуар), Серу Гирасси («Боруссия», Дортмунд, Гвинея), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко) и Ронвен Уильямс («Мамелоди Сандаунз», ЮАР).

Лучшим тренером года стал Эмерс Фаэ, главный тренер сборной Кот-д’Ивуара, который выиграл Кубок африканских наций в январе.