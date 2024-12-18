Авиакомпания «Туркменистан» расширяет географию международных рейсов

Авиакомпания «Туркменистан» увеличивает количество рейсов по направлениям Ашхабад – Дели и Ашхабад – Джедда. Соответствующая информация опубликована в обновленном международном расписании на официальном сайте перевозчика.

На маршруте Ашхабад – Дели – Ашхабад дополнительные рейсы запланированы на 22 декабря, 29 декабря, 4 января, 11 января и 18 января. По направлению Ашхабад – Джедда – Ашхабад дополнительные рейсы состоятся 24 декабря, 4 февраля и 11 февраля.

В настоящее время авиакомпания осуществляет регулярные полеты в Дели и Джедду дважды в неделю. Билеты на все внутренние и международные рейсы доступны для онлайн-покупки на сайте turkmenistanairlines.tm.

Помимо указанных направлений, самолеты авиакомпании «Туркменистан» выполняют регулярные рейсы в Дубай, Абу-Даби, Пекин, Бангкок, Хошимин, Куала-Лумпур, Лондон, Франкфурт, Милан, Москву и Стамбул.