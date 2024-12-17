Федерация футбола Туркменистана и «Вильярреал» обсудили развитие детско-юношеского футбола

Председатель Федерации Футбола Туркменистана Гуванчмухаммед Овеков и генеральный секретарь ФФТ Сердар Гельдыев провели видеоконференцию с представителями академии футбольного клуба «Вильярреал», выступающего в высшей лиге чемпионата Испании.

В ходе встречи обсуждались вопросы обмена опытом и возможности сотрудничества в области развития детско-юношеского и молодежного футбола. Отдельное внимание было уделено обмену опытом в сфере тренерского образования, сообщает пресс-служба ФФТ.