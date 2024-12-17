Туркменский сельскохозяйственный институт вошёл в международный рейтинг вузов

В 2024 году Туркменский сельскохозяйственный институт занял 726-е место в рейтинге вузов «UI GreenMetric World University Ranking». Этот рейтинг оценивает достижения университетов в области охраны окружающей среды, энергетики, изменения климата, управления отходами, транспорта и устойчивого развития. В этом году в рейтинге приняли участие 1477 вузов из 95 стран мира, сообщил редакции Turkmenportal специалист научного отдела института.

«UI GreenMetric World University Ranking» оценивает университеты по нескольким показателям, основанным на целях устойчивого развития. В частности, учитываются такие области, как инфраструктура высшего учебного заведения, изменение климата и энергетика, отходы, вода, транспорт, наука и исследования. В Туркменском сельскохозяйственном институте ведется эффективная научно-исследовательская работа по этим направлениям, что позволило занять достойное место в международном рейтинге.

Стоит отметить, что в этот престижный рейтинг вошли 11 высших учебных заведений Туркменистана. Активное участие в подобных рейтингах повышает международную репутацию вузов страны, способствует улучшению качества образования студентов, повышению интереса к научно-исследовательским работам и достижению целей устойчивого развития.