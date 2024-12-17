Туркменистан и Афганистан продолжают реализацию крупных инфраструктурных проектов

15 декабря делегация Туркменистана во главе с Министром иностранных дел Рашидом Мередовым совершила рабочий визит в Афганистан, чтобы ознакомиться с ходом реализации совместных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов.

Как сообщает МИД Туркменистана, в ходе визита, сопровождаемого исполняющим обязанности Министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки, делегация Туркменистана осмотрела строительные работы на участке Серхетабат–Герат, который является важной частью проекта транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ).

Также были проинспектированы работы по прокладке оптико-волоконной линии связи и строительству складского комплекса в сухом порту железнодорожной станции Тургунди.

Эти проекты, старт которым был дан 11 сентября при участии Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, направлены на укрепление экономических связей и развитие инфраструктуры в регионе.