Торжественный приём в честь Национального дня Катара прошел в Ашхабаде

В субботу, 14 декабря посол Государства Катар в Туркменистане провел торжественный приём, посвященный Национальному дню Катара. Об этом сообщает nCa.

В своей речи посол Хамад бин Рашид Аль-Азба отметил, что за этот год в Катаре было проведено множество важных мероприятий, в том числе:

XXII Doha Forum под лозунгом: «Дипломатия, диалог, разнообразие».

Web Summit Qatar, в котором приняли участие представители 118 стран, около 200 компаний, 400 инвесторов и ряда крупнейших инвестиционных фондов мира.

Саммит Диалога Азиатского сотрудничества под лозунгом: «Спортивная дипломатия».

Чемпионат Азии по футболу.

Чемпионат мира по водным видам спорта.

Кубок Конфедераций FIFA 2024.

Чемпионат мира по паделу 2024 года среди мужчин и женщин и другие.

Двустороннее сотрудничество между Государством Катар и Туркменистаном претерпело стремительное развитие благодаря особым братским отношениям, связывающим лидеров двух дружественных стран Эмира Шейха Тамим бин Хамад Ал Тани и Президента Сердара Бердымухамедова.

«Мы надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество между нашими странами и поднятие наших братских отношений на уровень стратегического сотрудничества», — отметил посол.

Пользуясь случаем дипломат поздравил Президента Сердара Бердымухамедова, Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, и весь дружественный туркменский народ с успешным проведением мероприятий, посвященных Международному Дню нейтралитета и 29-й годовщине нейтралитета Туркменистана, пожелав всем крепкого здоровья, огромного счастья и дальнейшего процветания.