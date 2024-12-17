Президент Туркменистана поздравил участников 16-й Специализированной выставки «Iran AgroFood» ИРИ и туркмено-иранского бизнес-форума
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание участникам 16-й Специализированной выставки «Iran AgroFood» Исламской Республики Иран и туркмено-иранского бизнес-форума, сообщает TDH.
В поздравлении говорится:
Уважаемые участники выставки и форума!
Дорогие гости!
Сердечно поздравляю вас с началом работы 16-й Специализированной выставки «Iran Agrofood» Исламской Республики Иран и туркмено-иранского бизнес-форума, организованных в Ашхабаде в году «Кладезь разума Махтумкули Фраги»! Твёрдо уверен, что эти масштабные мероприятия придадут значительный импульс дальнейшему расширению торгово-экономических связей, укреплению дружественных и братских отношений между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран, основанных на принципах добрососедства.
Являясь надёжными партнёрами, наши страны последовательно наращивают накопленный опыт плодотворного и обоюдовыгодного взаимодействия. Имеющие многовековые исторические корни отношения дружбы и братства между соседними народами сегодня обрели новый смысл и динамично развиваются во всех сферах, включая торгово-экономическую.
Созданные в Туркменистане благоприятные условия для инвестиций открывают большие возможности для дальнейшего расширения делового и торгового туркмено-иранского сотрудничества.
Уважаемые гости!
Дорогие друзья!
Исламская Республика Иран занимает важное место во внешнем товарообороте Туркменистана. Об этом наглядно свидетельствуют устойчивый рост и увеличение ассортимента экспортных и импортных товаров между нашими странами.
Эффективно развивается взаимодействие в таких секторах, как топливно-энергетический комплекс, транспорт и связь, промышленность и сельское хозяйство. Ставшее традицией регулярное проведение специализированных выставок и деловых встреч имеет большое значение для расширения двустороннего сотрудничества, продвижения новых проектов взаимодействия государственных и частных предприятий и увеличения
товарооборота.
На 16-й Специализированной выставке «Iran Agrofood» Исламской Республики Иран представлены современные технологии упаковки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, инновационные достижения компаний, занимающихся экспортом и импортом, а в рамках туркмено-иранского бизнес-форума для предпринимателей созданы возможности для обмена передовым опытом и разработками, обсуждения перспективных планов и проектов. Таким образом, проводимые на высоком организационном уровне мероприятия окажут положительное влияние на дальнейшее развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества бизнес-кругов обеих стран.
Уважаемые участники выставки и конференции!
Дорогие гости!
Ещё раз сердечно поздравляю вас с началом работы 16-й Специализированной выставки «Iran Agrofood» Исламской Республики Иран и туркмено-иранского бизнес-форума!
Желаю вам крепкого здоровья и больших успехов в благородном деле, направленном на активизацию торгово-экономического партнёрства между нашими государствами, дальнейшее укрепление дружественных и братских отношений туркменского и иранского народов!