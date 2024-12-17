Представителей системы образования Туркменистана пригласили посетить Эстонию

На днях в Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Эстонской Республики в Туркменистане (с резиденцией в городе Астана) Яапом Ораном.

Со стороны Эстонии на встрече также присутствовала консул Посольства Эстонской Республики в Казахстане Майя Таса, сообщается на сайте министерства.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам цифровизации образовательной системы Туркменистана и возможному участию в международной программе оценки образовательных достижений PISA.

Эстонская сторона подчеркнула свою готовность поделиться успешным опытом внедрения цифровых технологий и участия в PISA.

Также с эстонской стороны поступило приглашение для туркменской делегации посетить Эстонию с целью изучения практик в таких областях, как начальное, среднее, средне-профессиональное, профессионально-техническое и высшее образование, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что приступил к работе новый посол Эстонской Республики в Туркменистане.