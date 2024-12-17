Министр энергетики Ирана посетил сельскохозяйственную выставку в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялось торжественное открытие 16-й специализированной выставки Iran Agrofood при участии министра энергетики Ирана Аббаса Алиабади и заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана по торговой части Нокергулы Атагулыева.

По сообщению агентства Mehr, в начале мероприятия Нокергулы Атагулыев зачитал послание президента Сердара Бердымухамедова, в котором подчеркивалась важность и необходимость расширения сотрудничества между двумя странами. Затем министр Аббас Алиабади в своем выступлении выразил надежду на укрепление экономических связей и взаимодействия между иранскими и туркменскими предпринимателями.

На выставке представлены более 62 иранских компаний, работающих в области сельскохозяйственного оборудования, продовольствия, удобрений, систем орошения и упаковки. Участники продемонстрировали свои производственные возможности и потенциал для расширения экономического сотрудничества между странами.

После церемонии открытия участники осмотрели экспозицию выставки.

Стоит отметить, что 7 декабря состоялась встреча Президента Сердара Бердымухамедова с министром энергетики Ирана Аббасом Али Абади и председателем Центрального банка Ирана Мохаммадреза Фарзи.