В Туркменистане наградили победителей конкурса по разработке электронных учебных комплексов
В Международном нефтегазовом университете имени Ягшигельди Какаева 13 декабря прошел Фестиваль инновационных технологий в сфере образования. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.
В рамках Фестиваля состоялась церемония награждения победителей конкурса электронных учебных комплексов, объявленного Министерством образования Туркменистана.
Победителями конкурса стали:
- Гурбанов Годжук Чарыевич, клинический ординатор Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева – 1 место;
- Мухаммедов Дидар Керимгулыевич, преподаватель педагогического училища имени Беки Сейтакова – 1 место;
- Юсубов Довлетгелди Дурдыевич, старший преподаватель Государственного энергетического института Туркменистана – 2 место;
- Машайева Сурай Ходжамгулыевна, старший преподаватель Государственного института культуры Туркменистана – 2 место;
- Гылыджов Нурягды Гарягдыевич, преподаватель Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева – 3 место;
- Ихтыяров Дияр Ихтыярович, преподаватель Государственного педагогического института Туркменистана имени Сейитназара Сейди – 3 место;
- Овезгельдиева Эджегуль Мухамметджумаевна, старший преподаватель Международной академии коневодства имени Аба Аннаева.
Также в рамках фестиваля преподаватели, специалисты и студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, внесшие вклад в развитие цифрового образования в стране, были награждены Почетными грамотами и подарками от Министерства образования Туркменистана.