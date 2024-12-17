В Туркменистане наградили победителей конкурса по разработке электронных учебных комплексов

В Международном нефтегазовом университете имени Ягшигельди Какаева 13 декабря прошел Фестиваль инновационных технологий в сфере образования. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В рамках Фестиваля состоялась церемония награждения победителей конкурса электронных учебных комплексов, объявленного Министерством образования Туркменистана.

Победителями конкурса стали:

Гурбанов Годжук Чарыевич, клинический ординатор Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева – 1 место;

Мухаммедов Дидар Керимгулыевич, преподаватель педагогического училища имени Беки Сейтакова – 1 место;

Юсубов Довлетгелди Дурдыевич, старший преподаватель Государственного энергетического института Туркменистана – 2 место;

Машайева Сурай Ходжамгулыевна, старший преподаватель Государственного института культуры Туркменистана – 2 место;

Гылыджов Нурягды Гарягдыевич, преподаватель Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева – 3 место;

Ихтыяров Дияр Ихтыярович, преподаватель Государственного педагогического института Туркменистана имени Сейитназара Сейди – 3 место;

Овезгельдиева Эджегуль Мухамметджумаевна, старший преподаватель Международной академии коневодства имени Аба Аннаева.

Также в рамках фестиваля преподаватели, специалисты и студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, внесшие вклад в развитие цифрового образования в стране, были награждены Почетными грамотами и подарками от Министерства образования Туркменистана.